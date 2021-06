GH, 임대주택 입주민에 8만6천여장 마스크 전달

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 최근 임대주택 입주민에게 8만6000여장의 마스크를 지원했다.

GH는 지난 달 31일 코로나19 확산과 마스크 착용 의무화 시행에 따라 어려움을 겪는 임대주택 입주민에게 마스크를 공급했다고 2일 밝혔다.

이번 지원 대상은 국민ㆍ영구ㆍ매입임대 및 행복주택 입주민과 경비ㆍ미화원이다. GH는 총 8512가구에 8만6700장의 마스크를 지원했다.

마스크 지원을 받은 하남풍산 참아름 4단지 국민주택 입주민 A씨는 "코로나로 마스크 사용에 적지 않은 비용이 들고 불안한 마음을 갖고 있었다"며 "GH에서 마스크를 지원해줘서 위안이 되고 감사하다"고 전했다.

이헌욱 GH 사장은 "코로나로 인해 어려움을 겪는 임대주택 입주민에게 조금이나마 힘이 되도록 주거복지 및 물품지원을 위해 최선을 다하겠다"고 약속했다.

GH는 작년에도 임대주택 입주민과 경비ㆍ미화원에게 마스크 및 위생용품을 4회 지원했다.

