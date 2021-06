머스크, 뜬금없는 "아기상어 최고" 트윗에 韓출판사 장중 10% 급등

[아시아경제 김수환 기자] 가상화폐 관련 트윗으로 시세에 영향을 주고 있다는 비판을 받아온 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 뜬금없이 한국 애니메이션 '아기상어' 트윗을 올린 후 아기상어 제작사의 지분을 소유한 한국 출판사 주가가 급등했다.

1일(현지시간) 머스크는 자신의 트위터에서 "아기 상어가 모두를 이겼다. 전체 인구 수 보다 조회수가 더 높다"는 내용의 트윗을 올렸다.

이는 미국의 유명 애니메이션 '사우스파크'의 공식 트위터 계정에 올라온 트윗에 대한 답글로 올라온 것이다. 해당 트윗에는 각종 '밈'(meme·인터넷에서 패러디와 재창작의 소재가 되며 유행하는 사진과 영상)의 내용을 담은 사우스파크 애니메이션의 한 장면이 담겨있다.

머스크는 해당 트윗에 대한 답변으로 난데없이 "아기상어가 이 모두를 이긴다"는 내용의 트윗을 올린 것이다.

한국시간으로 2일 오후 2시 기준 유튜브에서 아기 상어 동영상의 조회수는 86억8000만 회를 기록하고 있다.

이에 아기상어를 제작한 스마트스터디의 지분 19.43%를 소유한 삼성출판사 주가가 2일 한국 증시에서 장중 10%까지 급등했다. 이어 주가는 진정세를 보이며 오후 2시 기준 현재 전날 대비 4% 오른 가격에 거래되고 있다.

블룸버그통신은 "그의 트윗이 또 한번 주가를 움직였다"며 "그가 가상화폐 시세와 게임스톱 등 각종 밈 주식(meme stock·인터넷 커뮤니티에서 젊은 투자자들에게 인기를 끌고 있는 주가 종목) 가격에 영향을 미친 그의 위력을 다시 한 번 확인할 수 있었다"고 전했다.

한편 머스크는 그동안 무분별한 트윗으로 주가 시세에 영향을 주고 있다는 비판이 제기되며 미 증권거래위원회(SEC)의 경고를 받기도 했다. 월스트리트저널(WSJ)의 보도에 따르면 SEC가 지난해 테슬라에 머스크 CEO의 트위터 사용에 대한 합의 위반 사실을 통보했다.

SEC가 지적한 트윗의 내용은 "테슬라 주가가 너무 높은 것 같다"는 것이다. 이 트윗 후 테슬라 주가는 11%나 추락해 투자자들의 불만을 자아냈었다.

SEC 샌프란시스코 사무소가 지난해 5월 테슬라에 보낸 서류에서 "회사측이 머스크의 반복되는 위법에도 불구하고 (합의) 절차를 이행하거나 통제하는 데 실패했다"고 지적하고 "테슬라는 법원 명령에 의해 부여된 의무를 포기했다"고 꼬집었다.

