[아시아경제 이준형 기자] 숙박 플랫폼 여기어때는 코로나19 백신 유급휴가를 시행한다고 2일 밝혔다. 백신을 접종 받은 임직원은 최대 14일의 유급휴가를 받을 수 있다.

여기어때는 백신 접종 당일과 다음날에 유급휴가를 적용한다. 2차 접종에도 동일하게 휴가 2일을 부여한다. 백신 접종 후 이상증세와 무관하게 적용되며 이상증세를 진단 받으면 1차 및 2차 접종 각각 최대 5일까지 휴가를 추가한다.

여기어때 관계자는 "코로나19 잔여백신 온라인 예약 서비스 및 신규 백신 접종이 시작됨에 따라 임직원들이 부담 없이 백신 접종에 임하고 빠르게 회복할 수 있도록 백신 휴가를 도입했다"고 말했다.

