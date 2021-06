신한카드, 오픈뱅킹 개시 이틀 만에 10만 고객 돌파

체크카드 주요 고객인 MZ세대 중심으로 호응도 높아

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 오픈뱅킹 서비스 도입 2일만에 가입고객 10만명을 돌파했다고 2일 밝혔다.

신한카드는 카드사 오픈뱅킹 도입을 맞아 그 동안 충실한 사전 준비를 통해 개시와 동시에 계좌간 송금 서비스를 시작했다. 또 모든 카드사의 청구대금 결제일을 미리 알려주는 '카드 결제일 알림 서비스'와 고객 본인 계좌로 잔액을 모을 수 있는 '결제계좌 잔액 보충 서비스'와 같은 차별화된 서비스를 선보여 고객의 호응을 이끌어냈다.

특히 체크카드를 쓰는 MZ세대 고객 중심으로 호응도가 높은 것으로 조사됐다. 체크카드는 은행계좌에 연결돼 있기 때문에 은행애플리케이션(앱)과 카드앱을 번갈아 가며 이용해야 했지만, 이번 오픈뱅킹 도입으로 신한페이판에서 계좌잔액을 조회, 송금하면서 동시에 결제도 진행할 수 있어 편리하다는 반응이다.

이와 함께 6월 한달간 론칭 이벤트를 진행, 스타벅스 아메리카노 쿠폰 증정을 비롯해 750만원 상당의 골드바(100g) 1명, 맥북에어(256GB) 2명, 에어팟 5명, 신세계 상품권 5만원권 70명, 모바일 문화상품권 3만원권 200명, BBQ 치킨 쿠폰 400명 등 경품을 지급하고 있는 것도 인기를 끄는 데 한몫하고 있다는 분석이다.

신한카드는 고객의 높은 호응도를 감안해 신한페이판 오픈뱅킹을 통해 송금 진행 시 송금수수료 없이 무제한으로 이용할 수 있는 서비스를 6월 한달간 우선 제공하고, 순차적으로 늘려나가는 등 새로운 디지털 고객경험 제고를 위한 서비스를 지속 강화해 나간다는 전략이다.

신한카드 관계자는 "금번 오픈뱅킹 가입고객 10만 돌파는 고객들의 새로운 디지털 경험 니즈가 반영된 것으로 볼 수 있다"며 " 향후 신한카드가 종합 생활금융 플랫폼을 기반으로 마이데이터 및 마이페이먼트 시장 리더로 도약하기 위해 지속적인 노력을 기울여 나갈 것"이라고 말했다.

