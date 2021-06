신한銀, '신한 와이즈 해외송금서비스' 출시

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 영국 핀테크 업체인 와이즈사와 제휴해 '신한 와이즈 해외송금서비스'를 출시했다고 2일 밝혔다.

신한 와이즈 해외송금서비스는 송금 수수료를 획기적으로 낮춘 게 특징이다. 신한 쏠 해외송금 메뉴에서 사용할 수 있으며 전신료, 해외중계수수료, 해외은행 수수료가 없다. 미국으로 달러를 송금할 경우 5000달러까지 수수료가 2.13달러에 불과하다.

송금 가능 국가는 내국인 거래가 많은 미국, 영국, 캐나다, 호주 등 27개국이다. 신한 외화 체인지업 통장이 필요하다. 달러 외 나머지 통화로 송금을 신청하면 로이터 기준환율을 적용해 송금을 보내는 시점에 해외 수취 금액을 확정 할 수 있다.

신한은행 관계자는 “달러 이외의 통화로 송금 신청을 하면 로이터 기준환율을 적용해 환손실 부담을 줄일 수 있다"며 “송금 가능 국가를 확대하고 외국인 고객도 이용 할 수 있게 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.

