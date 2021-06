나경원·이준석 야권통합 두고 또 공방전…"안철수와 악연 어떻게 할 거냐"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 당대표 후보자 토론에서 이준석 전 국민의힘 최고위원의 야권통합 능력 문제가 또다시 쟁점이 됐다. 나경원 전 의원과 주호영 의원은 안철수 국민의당 대표와 이 전 최고위원과의 관계 등을 언급하며 내년 대선 후보 단일화 과정에서의 난관을 지적했다.

1일 MBN 방송 주최로 열린 국민의힘 당대표 TV 토론회에서 나 전 의원은 직전 국민의힘 당대표 권한대행을 맡았던 주 의원에게 국민의당과의 합당 진행 상황을 물은 뒤 "이 전 최고위원이 당대표가 되면 합당이 어려워지겠다고 이해해도 되겠냐"고 언급했다.

이에 이 전 최고위원은 "정말 그렇게 이해하면 이해력이 부족한 것"이라며 "몇 번에 걸쳐서 국민의당과의 합당 문제는 안 대표의 대선주자로서의 가치를 이해하기에 진지하게 이야기할 것"이라고 말했다.

이에 나 전 의원은 ‘이준석이 당대표 되면 통합이 어려워진다’는 권은희 국민의당 원내대표의 말을 인용하며 "안 전 대표와 이 전 최고위원 사이에 사적인 감정을 넘어선 여러 공방이 있으면서 감정의 골이 깊은 것 같다"고 지적했다. 나 전 의원은 전날 이 전 최고위원이 윤석열 전 검찰총장을 위해 경선 일정을 늦출 수 없다는 이 전 최고위원의 소위 ‘버스론’을 언급하면서 "윤 전 총장이 탑승 안 해도 통합 버스는 출발하겠다고 말하고, 안 대표와 통합도 어렵다면 야권 통합이 점점 멀어지는 것이 아니냐"고 공세를 폈다.

이에 이 전 최고위원은 "나 전 의원의 말씀을 듣고 경선의 공정 관리에 자질이 없다는 생각이 든다"고 반격하면서 "윤 전 총장이 버스에 타고 말고가 왜 버스의 운행에 중요한 요인이 되어야 하는지 설명을 못 한다"고 지적했다. 이어 나 전 의원이 이 전 최고위원의 계파 등을 언급하며 유승민 전 의원을 거론한 것을 언급한 뒤 "유 전 의원에 대해서 적개심을 보이는 분에게 대선 관리를 맡길 수 있겠냐"고 역공을 폈다.

주 의원도 "안 대표와의 인간적인 악연이랄까 좋지 않은 것 때문에 일그러질 수 있다"고 언급했다. 이에 대해 이 전 최고위원은 "적어도 정치하는 누군가라면 공정한 마음으로 임해야 한다"면서 "안 대표에 대해 악연이 있다고 공적인 영역에 반영하지 않을 것"이라고 말했다.

전날 토론회에서는 이 전 최고위원이 유승민계라는 점이 집중적으로 거론됐다면, 이날 토론회에서는 안 대표와의 통합 문제가 다뤄진 점이 달라진 부분이다.

나 전 의원이 이 전 최고위원을 도널드 트럼프 전 미국 대통령에 빗댄 것도 논란이 됐다. 이 전 최고위원은 "제가 한 혐오 발언을 소개할 수 있냐"며 나 전 의원에 자신을 트럼프에 빗댄 근거를 요구했다. 이에 나 전 의원이 진중권 전 동양대 교수의 칼럼을 언급하자 이 전 최고위원은 "진 전 교수에 의탁하지 말고 발언 등을 소개해달라"고 재차 요구했다.

이에 나 전 의원이 과거 이 전 최고위원이 안 대표에 대해 언급한 발언으로 징계를 받은 문제를 언급했다. 이에 이 전 최고위원은 "사석에서 한 발언이었다"면서 "당시 ‘안 대표가 그렇게 되면 ㅂㅅ이 되는 거지’라는 발언을 했다. 그게 문제가 될만한 발언이 되는지 모르겠다"고 말했다.

