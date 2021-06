[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장과 정청래 국회의원(더불어민주당, 마포을)은 1일 오전 마포구민체육센터에 마련된 코로나19 백신 예방접종 센터를 방문해 의료 관계자들을 격려하고 진행 상황을 점검했다.

정청래 국회의원과 유동균 마포구청장은 어르신들을 만나 접종 과정에서 불편한 점은 없는지 살폈다.

