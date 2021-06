[포토]오승록 노원구청장, 노원평생시민대학 인덕대 ‘뷰티헤어’ 수료식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 1일 오후 4시 인덕대에서 열린 '노원평생시민대학' 신중년아카데미 ‘뷰티헤어(기초)’ 수료식에 참석했다.

구는 올해부터 지역내 소재 7개 대학(광운대, 삼육대, 서울과기대, 서울여대, 인덕대, 한국성서대)과 협력, 대학별 우수한 인적자원과 특화된 프로그램을 주민들이 이용할 수 있도록 '노원평생시민대학'을 운영하고 있다.

청소년, 직장인, 어르신, 장애인 등 다양한 수요층에 맞춘 다양한 강좌를 대학별로 진행한다.

인덕대는 학교내 미용실습실에서 ‘샴푸와 드라이의 이해’, ‘C컬, S컬 스타일링’ 등 총 8회에 걸친 수업을 진행하고 이날 수료식을 진행했다.

이날 종강식에는 오승록 노원구청장을 비롯 윤여송 인덕대 총장, 수강생 등이 참석한 가운데 축사, 수료증 수여, 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 구청장은 “인덕대 신중년아카데미는 뷰티헤어, 시니어모델 등 트렌드를 반영한 강좌로 주민들의 큰 호응을 받고 있다”며 “지역내 대학들과 잘 협업해 주민들의 욕구에 맞는 다양한 수업들을 진행할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr