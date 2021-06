ROTC 60년 육·해·공군, 해병대 22만 장교 배출

ROTC 창설 제60주년 기념식 1일 개최...코로나19로 주요 임원 99명만 참석, 국내외 동문 랜선 참여... ROTC 공헌상 및 공로상 시상, 미래 100년을 향한 ‘비전 선포식’...ROTC 60년사 출판식, ROTC 천사(헌혈증 1004장) 기증식 가져

[아시아경제 박종일 기자] 대한민국ROTC중앙회(회장 박진서)는 ROTC 창설 60주년을 맞아 1일 국립서울현충원을 참배한 후 더케이호텔서울(서울 양재동 소재)에서 ‘대한민국ROTC 창설 제60주년 기념식’을 개최했다.

이날 기념식에는 코로나19 확산 방지를 위해 주요 임원 99명만 참석, 전국 및 해외에 있는 동문들은 줌(ZOOM)을 이용한 랜선으로 참여했다. 또 민홍철 국회 국방위원장이 참석해 축하했다.

기념식은 ▲개회사 ▲국민의례 ▲ROTC 강령 낭독 ▲참석자 소개 ▲연혁 및 경과 보고 ▲ROTC 60주년 기념영상 상영 ▲축하영상 상영(국방부장관, 육군 참모총장) ▲환영사 ▲기념사 ▲축사 ▲ROTC 60년사 소개 및 출판식 ▲오찬 ▲임관 50주년 메달 수여식 ▲ROTC 천사(헌혈증 1000장) 기증식 ▲ROTC 공헌 및 공로상 수여식 ▲창설 60주년 기념 떡 절단식 ▲비전 선포식 ▲ROTC찬가 헌정식 ▲폐회사 및 기념촬영 순으로 진행됐다.

특히, 이 자리에서는 지난 60년동안 ROTC 발전에 기여한 유공자 시상식이 진행된다. ROTC 공헌상은 故 박세환 예비역 육군 대장과 손길승 SK텔레콤 명예회장, 이건수 동아일렉콤 회장, 천신일 세중 회장, 김종섭 삼익악기 회장, 이동형 스타코 회장, 최용도 도준해운 대표(ROTC장학재단 이사장)가 받았다.

또 ROTC 공로상은 5형제 ROTC 가족(첫째 황영일 전 C채널방송 사장과 넷째 황영배 신망애육원 원장만 참석), ROTC 60년사 편찬위원장을 맡은 김영래 전 동덕여대 총장, 군 발전에 기여한 이충희 백운장학재단 이사장, 남영신 육군 참모총장에게 수여했다.

특히, 영광된 60년의 길을 돌아보는 동시에 새로운 미래 100년을 향한 'ROTC 비전 선포식'을 가졌다. 국가사회 주역으로서 미래의 혁신적인 우수 리더를 양성하는 주춧돌로서 회원복지와 헌신봉사·화합을 견인하는 모범 장교단체로서의 역할을 다짐했다.

그리고 ROTC 60년의 역사와 사진을 담은 'ROTC 60년사' 출판기념회 및 헌정식도 마련됐다. 'ROTC 60년사'는 ROTC 60년사(역사집)와 사진으로 보는 60년(화보집) 2권 1세트로 총 100쪽에 달하며, 대한민국ROTC 및 ROTC중앙회 역사, ROTC의 정체성과 미래발전상을 담았다.

이와 함께 지난 4월22일 진행한 ‘ROTC 헌혈봉사의 날’ 행사를 통해 모은 헌혈증 1004장을 대한적십자사에 전달하는 'ROTC 천사 기증식'도 진행되었다.

마지막은 22만 ROTC 동문들을 하나로 묶고 ROTC 정신과 정체성 제고를 위해 만든 'ROTC 찬가' 헌정식으로 마무리했다. ROTC 찬가는 가곡 ‘비목’을 작사한 한명희 동문(전 국립예술원 부원장)이 곡을 썼고, 이영조 한국종합예술대학 교수가 작곡했다. ROTC 찬가 작사가 한명희 동문에게는 이날 헌정패를 증정했다.

박진서 중앙회장은 기념사를 통해 “ROTC는 1961년 창설돼 지난 60년동안 안보 최일선에서 ‘호국의 간성’으로, 전역 후에는 사회 각계각층에서 ‘경제 역군’으로 대한민국 발전에 초석이 되어 왔다”며 “60주년을 맞아 새로운 100년을 향해, 문무(文武)를 겸비한 ROTC는 ‘국가에 충성하고 국민에게 봉사하는’ 표본이 되고 대한민국 발전에 기여하는 ‘미래지향적 리더’가 될 것을 다짐하면서 ▲국가안보의 선도자 ▲국가발전의 선구자 ▲국민화합의 선봉자로서 미래 100년을 향해 힘차게 도약하자”고 다짐했다.

ROTC 60주년 행사 준비위원장을 맡은 천신일 중앙회 명예회장은 환영사를 통해 “1961년6월1일 전국 16개 종합대학교에 학군단이 창설된 이래 1기 선배님부터 올해 임관한 59기 후배까지 118개 학군단에서 22만명의 알오티시안(ROTCian)을 배출했으며, 여자 ROTC도 2210명이 임관했다”며 “포스트 코로나 시대와 4차 산업혁명 시대를 맞아 우리 ROTCian들은 대한민국의 변화와 혁신을 주도해야 한다. 이는 우리의 시대적 사명이자 책무”라고 피력했다.

22만명의 회원과 118개 대학 학군단 학군사관후보생 8000여 명, 21개 고등학교 주니어 ROTC 학생들이 활동하고 있는 대한민국ROTC중앙회는 ROTC 창설 60주년을 맞이한 올해 다채로운 행사를 마련했으나 코로나19로 상반기 행사는 취소 또는 연기했으며, 하반기에는 주니어 ROTC 제도발전 국회세미나(6~7월, 국회와 협의중), ROTC취업박람회(7월8일), 8·15광복절 동문 음악회(8월14일), 중앙회장배 골프대회(8월30일), 주니어 ROTC 합동 병영체험(9월9~10일), DMZ 155마일 이어달리기(10월1~3일, 고성~파주), ROTC 전국지구대회(10월23~24일) 등을 계획하고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr