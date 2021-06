[아시아경제 박준이 기자] 이엔플러스 이엔플러스 074610 | 코스피 증권정보 현재가 4,385 전일대비 160 등락률 +3.79% 거래량 1,732,095 전일가 4,225 2021.06.01 15:30 장마감 관련기사 제2의 HMM, 또 올라갑니다이엔플러스, 이차전지 도전재 소재 CNT-하이브리드 액상 그래핀 상용화…'연내 매출 기대'[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일 close 는 1일 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채권 발행 결정을 내렸다고 공시했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr