[아시아경제 김형민 기자] 도쿄도가 도내 요요기공원에 설치하고 있는 도쿄올림픽·패럴림픽 야외 응원장을 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종장으로 전환할 것으로 전해졌다.

1일 일본 민영 방송사 뉴스 네트워크인 NNN에 따르면 도쿄도는 요요기공원 '도쿄2020 라이브사이트' 설치를 취소하는 방향으로 최종 조율하고 있다.

대신 도쿄도는 해당 장소를 경찰 및 소방 관계자들을 위한 코로나19 백신 접종장으로 전용할 계획인 것으로 알려졌다.

도쿄도는 당초 요요기공원에 야외 응원장을 설치해 많은 사람들이 올림픽 경기를 관람하고 감동을 공유할 수 있게 하려 했지만 코로나19의 확산으로 계획을 재검토하게 됐다. 야외 응원장에 사람들이 밀집하게 되면 코로나19가 확산될 우려가 있어서다.

