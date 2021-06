무안군의회, 제272회 제1차 정례회 개회

행정사무감사, 2020회계연도 세입·세출 결산 승인, 조례안 등 처리



‘무안군의회 개원 30주년 기념 및 자치분권 성공 다짐 결의안’ 채택

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군의회(의장 김대현)가 1일 제272회 제1차 정례회를 개회하고 오는 25일까지 25일간의 회기 일정에 돌입했다.

군의회에 따르면 이번 정례회에서는 2021년 행정사무 감사와 하반기 군정 보고가 진행되며 2020회계연도 세입·세출 결산 승인, 조례안 및 기타 안건 등 총 26건의 안건을 심사할 예정이다.

이날 열린 제1차 본회의에서는 정례회 회기 결정의 건, 군수 등 관계 공무원 출석의 건, 예산결산특별위원회 구성의 건 등의 안건을 의결했다.

이어 군의회는 의원 전원이 공동 발의한 ‘무안군의회 개원 30주년 기념 및 자치분권 성공 다짐 결의안’을 만장일치로 채택했다.

결의안을 대표 낭독한 박막동 부의장은 “무안군의회는 그동안 온전치 못한 제도적 기반 속에서도 무안군민의 대의기관이자 지방행정의 감시자로서 지방자치 발전을 견인해 왔다”며 “자치분권 2.0시대를 맞아 창의적인 혁신을 통해 지속할 수 있는 자치분권을 실현해 나갈 것”이라고 밝혔다.

이번 회기의 주요 일정으로는 오는 2일부터 9일간 행정사무감사가 진행되며, 12일부터 14일까지는 조례안과 기타 안건 처리를 위해 소관 상임위원회별로 안건을 심사한다.

이어 오는 15일부터 18일까지 2020회계연도 결산심사를 위해 예산결산특별위원회 활동이 진행되고 21일부터 4일간은 군정 주요 사업에 대한 추진상황을 점검하는 하반기 군정 보고가 있을 예정이다.

회기 마지막 날인 25일에는 소관 상임위원회와 특별위원회에서 심사된 안건들을 최종 의결하고 이번 정례회를 마무리하게 된다.

김대현 의장은 개회사를 통해 “코로나19 방역 대응과 백신접종에 적극적으로 협조해 주고 계신 군민 여러분께 감사드린다”며 “의회는 계속해서 집행부와 머리를 맞대고 민생안정 대책을 마련하는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.

