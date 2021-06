구례군, 신재생에너지 융복합지원사업 본격 추진

34억 원 투입, 태양광?태양열 373개소에 오는 10월까지 설치

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 구례군(군수 김순호)은 지난해 산업통상자원부가 주관하는 ‘신재생에너지보급 융복합지원 공모사업’에 선정돼 국·도비 등 34억 원의 사업비를 최종 확보해 설치 공사에 본격적으로 착수할 예정이다고 1일 밝혔다.

신재생에너지보급 융복합지원 사업은 주택, 상가, 공공기관 등에 대해 태양광, 태양열 등 2종 이상의 신재생에너지원을 융합하여 보급하는 사업으로 정부의 신재생에너지보급 확대 및 지역주민의 에너지 비용을 절감해 에너지 복지에 기여하는 사업이다.

군은 지난 1월 한국에너지공단과 업무협약을 체결하고 컨소시엄 업체를 통해 사업 대상지인 구례읍, 마산면 373개소를 현장 방문하고 설치 장소 등을 확정했다.

사업은 올해 10월까지 사업을 완료할 계획이다.

김순호 군수는 “신재생에너지 융복합지원 사업은 20% 정도의 자부담으로 저렴하게 신재생에너지 설비를 설치할 수 있는 좋은 사업이다”며 “신재생에너지 설비를 통해 에너지 비용을 절감하여 가계비 부담을 덜어 줄 수 있는 만큼 지역주민의 더 많은 혜택을 받을 수 있도록 지속적으로 확대해 나아갈 계획이다”라고 말했다.

한편, 구례군은 내년 신재생에너지융복합지원 공모사업에 광의면, 산동면을 대상으로 총 30억 원 규모로 준비하고 있다.

