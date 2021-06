나경원 "젠더 갈등으로 유명해져"…이준석 "실언 계속하면 2030 떠나가"

[아시아경제 김초영 기자] 국민의힘 당대표 주자인 이준석 후보가 자신을 향해 "젠더 갈등을 일으켜 지지도가 높아졌다"고 언급한 나경원 후보에게 1일 "지지층을 싸잡아서 초가삼간 태우지 말라"고 비판했다.

나 후보는 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "이 후보가 한 달 전부터 이대남의 분노로 젠더갈등을 일으켜서 더 인지도가 높아졌다"며 "트럼피즘이 어떤 것인가. 백인 하층 노동자의 분노를 이민층에 대한 혐오로 돌려서 집권하게 된 것이다. (이는) 분열의 정치, 혐오의 정치"라고 주장했다.

이 후보는 나 후보의 발언에 대해 "2030 남성의 국민의힘에 대한 적극적인 지지를 백인 하층 노동자의 분노에 비유한 것은 잘못되었다고 생각한다"면서 "2030 지지층이 누구를 혐오했다는 것이냐"고 반문했다.

이어 "이런 실언이 계속되면 2030 지지층은 떠나갈 것"이라면서 "발언을 정정하길 기대한다"고 덧붙였다.

