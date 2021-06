한국GM, 5월 판매 총 1만6428대…전년比 33.7%↓

[아시아경제 이기민 기자] 한국GM이 지난달 차량 총 1만6428대를 판매했다고 1일 밝혔다. 이는 지난해 5월 대비 33.7% 감소한 수치다.

내수는 전년 동월 대비 23.3% 감소한 4597대, 수출은 37% 줄어든 1만1831대를 기록했다.

한국GM은 차량용 반도체 칩 수급 차질에 따른 한국 및 글로벌 공장들의 감산으로 인해 지난해 같은 기간 대비 판매가 줄었다고 설명했다.

쉐보레 스파크가 1647대 판매되며 한국GM의 5월 내수 판매를 이끌었다. 쉐보레 트레일블레이저도 전년 동월 대비 40.0% 증가한 1338대의 판매고를 올렸다.

쉐보레는 지난달 트레일블레이저 광고 모델인 가수 박재범과 함께 인스타그램 마케팅 활동을 펼치는 등 주 고객층인 MZ세대(80년대~2000년 출생자)와 적극적으로 소통하고 있다.

쉐보레 볼트 EV는 5월 내수 시장에서 307대가 판매되며 전년 동기 대비 274.4% 증가했다. 최근 쉐보레는 롯데그룹의 식품 계열사인 롯데푸드의 영업용 차량을 대량 수주한 바 있다. 쉐보레는 롯데렌탈을 통해 총 380여대의 볼트 EV를 공급할 예정으로, 5월과 6월 두 차례로 나눠 전국의 롯데푸드 영업사원에게 지급된다.

올해 판매 종료를 앞둔 경상용차 다마스도 전년 동월보다 18.6% 증가한 344대가 팔렸다.

시저 톨레도 한국GM 영업·서비스·마케팅 부문 부사장은 "여러 대내외적인 어려움 가운데에서도 쉐보레 스파크와 트레일블레이저가 국내 시장에서 꾸준히 인기를 끌며 내수 실적을 견인했다"며 "쉐보레 콜로라도에 대한 수요가 높은 만큼, 트래버스, 볼트 EV 등 높은 완성도와 범용성을 갖춘 이들 모델들을 중심으로 개인은 물론 법인 고객들의 수요에도 적극 대응해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 한국GM은 6월 '소중한 일상, 가족과 함께 쉐보레와 함께' 프로모션을 열고 무이자 할부 등 혜택을 제공한다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr