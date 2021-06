속보[아시아경제 김지희 기자] 코로나19 예방접종대응추진단은 1일 오후 1시 기준으로 총 64만 6000명이 얀센 백신 사전예약을 완료했다고 밝혔다.

추진단은 "예약인원은 100만명 미만이 되더라도 조기 종료될 가능성이 있다"고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr