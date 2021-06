페어몬트 앰배서더 서울 M29, 게스트 바텐딩 프로모션 개최

[아시아경제 김유리 기자] 페어몬트 앰배서더 서울은 29층 루프톱 바 'M29'에서 페르노리카 코리아(Pernod Ricard Korea)의 대표 위스키 브랜드와 협업해 6월 한 달간 'M29×페르노리카 게스트 바텐딩' 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

신창호 페어몬트 앰배서더 서울 헤드 바텐더가 럭셔리 위스키 브랜드 로얄살루트와 싱글몰트 위스키 브랜드 더 글렌리벳을 활용한 칵테일을 선보인다. 월드클래스 바텐더이자 각각 두 위스키의 브랜드 앰배서더로 활동 중인 오연정 바텐더, 서정현 오너 바텐더의 한정 창작 칵테일도 총 2회 만나볼 수 있다. 이번 프로모션은 오는 3일부터 30일까지 진행되며 2주씩 총 2회에 걸쳐 각 위스키의 풍미를 주제로 한 특색 있는 칵테일들이 준비된다.

신창호 헤드 바텐더와 오연정 바텐더는 각기 다른 두 가지 칵테일을 오는 3일부터 2주간 선보인다. 신창호 바텐더는 로얄살루트 21년 시그니처 블렌드를 활용한 '살루트!'와 '로얄 티 하이볼'을 소개한다. 각각은 계절 베리와 샴페인을 접목시켜 달콤한 꽃 향기를 잘 느낄 수 있고, 홍차 코디얼을 곁들여 칵테일 풍미를 깊게 표현했다.

오연정 바텐더는 브랜드 최초 몰트 위스키 로얄살루트 21년 몰트를 접목한 칵테일 2종을 개발했다. 싱그러운 꽃들로 가득 찬 여왕의 정원에서 즐기는 차를 콘셉트로 한 '퀸즈 가든'은 엘리자베스 2세 여왕의 대관식 헌정을 위해 탄생한 로얄살루트의 의미도 담겨 있다. '로얄 로즈' 칵테일은 로얄살루트 몰트, 장미 시럽, 레몬주스와 탄산이 더해진 칵테일이다.

한편 17일부터는 더 글렌리벳을 활용한 칵테일을 2주간 즐길 수 있다. 신창호 헤드 바텐더는 더 글렌리벳 12년을 베이스로 한 '쿨 토디'와 '더 글렌리벳 사워'를 선보인다. 서정현 바텐더 역시 더 글렌리벳 12년으로 '문 리버' '올드 패션드 신스 1824(Old Fashioned since 1824)'를 만들었다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr