한화디펜스, 호주 지상무기 전시회서 K9 자주포 등 주력무기 선봬

[아시아경제 김흥순 기자] 한화디펜스는 오는 3일까지 호주 브리즈번에서 열리는 오세아니아 지역 최대 지상무기 전시회 '랜드포스 2021'에서 K9 자주포, 레드백 궤도장갑차 등 주력 무기를 선보인다고 1일 밝혔다.

랜드포스 2021에는 전 세계 700여곳 이상의 방산기업들이 참가해 역대 최대 규모로 진행될 예정이다. 한화디펜스 호주법인이 소개할 K9 자주포는 지난해 9월 호주 육군의 자주포 도입 사업 '랜드 8116'의 단독 우선협상 대상 장비로 선정돼 현재 호주 국방 당국과 가격 조건 등에 대한 협상을 진행하고 있다.

레드백 장갑차도 2019년 9월 호주 육군의 최첨단 궤도장갑차 사업 최종 2개 후보 장비로 선정됐으며, 지난해 말 시제품 3대가 호주 육군에 인도돼 평가를 받고 있다. 최종 후보자 선정은 내년 1분기에 이뤄질 전망이다.

한화디펜스가 국내 최초로 개발한 다목적무인차량도 실물 전시된다. 2019년 민·군 협력과제로 개발된 보병용 다목적무인차량은 4륜 구동 전기추진 방식으로 운용되며 고위험 전장환경에서 다양한 임무를 수행할 수 있는 미래형 국방로봇이다.

손재일 한화디펜스 대표이사는 "이번 전시회는 한화디펜스가 최첨단 지상 무기체계 솔루션을 공급하는 글로벌 방산기업이라는 점을 각인시킬 수 있는 좋은 기회"라며 "호주 육군이 요구하는 최적의 제품을 제공해 호주 국방력 강화와 방위산업 활성화에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

