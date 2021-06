불 붙은 보복소비… 쇼핑株에도 볕드나

4월 소매판매지수 역대 최대치

의복, 화장품 등 주로 증가

코로나19 백신 접종 및 야외활동 증가에 소비 심리 분출

[아시아경제 이민우 기자] 코로나19로 억눌렸던 소비심리가 본격적으로 분출되면서 백화점과 같은 소비 관련주들에 관심이 쏠리고 있다.

1일 통계청에 따르면 전날 발표된 ‘4월 산업활동동향’에서 소매판매지수는 계절조정 기준 120.5를 기록했다. 1995년 통계 작성 이래 역대 최고치다. 전월 대비 2.3% 늘어 2개월 연속 증가하는 흐름을 보였다. 품목별로는 화장품 등 비내구재가 2.4%, 의복 등 준내구재가 4.3%, 통신기기·컴퓨터 등 내구재가 0.7% 각각 늘었다.

소매판매지수는 백화점, 대형마트, 슈퍼마켓, 전문 소매점 등의 매월 판매액을 조사하는 통계다. 최종적으로 소비자에게 판매된 실적을 나타내기 때문에 실제 소비동향이 드러난다는 평가다. 이에 따라 코로나19에 억눌렸던 ‘보복소비’가 본격화됐다는 분석이 나온다. 어운선 통계청 경제동향통계심의관은 "사회적 거리두기 완화 효과 지속과 코로나19 백신 접종 확대, 따뜻해진 날씨에 따른 야외활동 증가에 기인한 것으로 보인다"며 "소비심리가 개선되고 있으며 각종 소비 정책이 소비 심리를 받쳐주고 있다"고 설명했다.

덕분에 백화점 등 소비 관련주가 주목받고 있다. 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 320,000 전일대비 1,500 등락률 -0.47% 거래량 31,763 전일가 321,500 2021.06.01 11:31 장중(20분지연) 관련기사 국회예정처 "포스코 등 탄소다배출 기업 탄소세 감면 필요""SSD-SSG 만났다"…SK하이닉스, 신세계와 '쓱' 마케팅"고객응대 많으니 먼저 맞아야" … 유통가, 최대 6일 '백신휴가' 도입 close 는 전날 장중 32만7500원을 기록하며 52주 신고가를 경신했다. 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 92,100 전일대비 1,000 등락률 -1.07% 거래량 152,178 전일가 93,100 2021.06.01 11:31 장중(20분지연) 관련기사 "고객응대 많으니 먼저 맞아야" … 유통가, 최대 6일 '백신휴가' 도입현대百, 지자체·협동조합 손잡고 국내농가 판로지원 나선다현대백화점, 현대식품관 투홈×야놀자 협업 패키지 출시 close 도 전날 3.67% 상승 마감했다. 이날 오전 10시4분 기준 각각 보합, -0.64%를 보이며 주춤하고 있지만 추후 기대감이 쏠릴 것으로 전망된다. 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 500 등락률 +0.41% 거래량 96,756 전일가 121,500 2021.06.01 11:31 장중(20분지연) 관련기사 "고객응대 많으니 먼저 맞아야" … 유통가, 최대 6일 '백신휴가' 도입롯데수원역쇼핑, 2200억 PF 리파이낸싱…롯데캐피탈 일부 지원마트 매장 직원 수 줄고, 온라인 개발자 채용은 늘리고 close 은 이날 오전 10시4분 기준 전날 대비 0.82% 오른 12만2500원을 기록했다. 지난달 24일부터 7거래일 연속 상승하며 10%가량 올랐다.

백화점 부문의 명품 소비 경향과 보복 소비가 확대되는 가운데 면세점 부문도 개선될 것이라는 기대감이 복합적으로 작용한 영향으로 풀이된다. 임수연 하이투자증권 연구원은 "코로나 19 백신 접종 시작, 계절적 요인으로 보복 소비가 본격화되고 있다"며 "올해 코로나 19 백신 접종에 따라 방역조치는 상당부분 완화될 것이며 보상심리로 인해 오프라인 소비 수요가 급증할 것"이라고 내다봤다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr