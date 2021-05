중국, 코로나19 우한기원설에 "미국 음모, 정치화 말라" 되풀이

[아시아경제 송승섭 기자]중국 정부가 ‘코로나19 우한 기원설’은 미국의 음모라고 주장했다. 조 바이든 미국 대통령이 코로나19의 기원을 추가 조사하라고 지시한 데다, 영국 정보기관이 기원설을 조사하기 시작했다는 보도가 나왔음에도 같은 입장을 되풀이한 셈이다.

31일 왕원빈 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑 자리에서 코로나19가 우한에서 확산됐다는 주장에 “코로나19의 기원을 찾는 것은 과학의 문제로 정치화돼서는 안 된다”며 “감염병 상황을 빌려 오명을 씌우고 낙인찍는 언행을 수없이 봤다”고 비판했다.

그러면서 “미국의 행동은 코로나19의 기원을 찾으려는 노력을 정치화하는 것으로 국제협력을 심각하게 방해하며 생명을 구하려는 공동방역을 어렵게 한다”고 지적했다.

또 “중국은 개방적이고 투명한 태도로 2차례에 걸쳐 세계보건기구(WHO) 전문가를 초청해 기원 조사에 협력했다”며 “미국 등은 코로나19를 정치화하는 것을 중단해야 한다”고 언급했다. 앞서 WHO는 우한 바이러스연구소에서 코로나19가 유출됐을 가능성은 작다고 발표했다.

이어 "음모론으로 과학을 부정하며 정치적 목적을 위해 코로나19 기원을 찾는 국제협력을 파괴해서는 안 된다"고 강조했다.

앞서 자오리젠 중국 외교부 대변인도 “전문가들은 중국 실험실에서 코로나19가 시작되는 게 불가능하다는 결론을 내렸고, 이게 과학적인 결론”이라면서 “미국의 일부 인사들이 감염병을 중국책임으로 돌리는 건 과학을 존중하지 않고 인민의 생명에 책임을 지지 않는 것”이라고 비난했다.

