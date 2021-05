[아시아경제 류태민 기자] 김부겸 국무총리는 31일 총리 정무실장으로 유대영 전 청와대 자치발전비서관을 임명했다.

유 정무실장은 김 총리의 보좌관 출신으로 열린우리당 정세분석국장·기조국장과 청와대 정무비서관실 선임행정관 등을 지냈다.

이어 김 총리는 공보실장으로 이종인 국회 국민통합위원회 경제분과 위원을 임명했다. 이 공보실장은 여시재 원장 직무대행, 삼표그룹 부사장, 성공회대 경영학부 부교수를 지냈다.

이외에도 시민사회비서관에 김진현 사단법인 새희망포럼 사무처장, 소통메시지비서관에 이관후 경남연구원 연구위원, 의전비서관에 손준혁 사단법인 생활정치연구소 부소장을 채용했다.

