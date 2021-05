뉴질랜드에 접촉하는 중국…모리슨 호주 총리 "이간질 성공 못할 것"

[아시아경제 송승섭 기자]호주 당국이 최근 뉴질랜드와 밀착하고 있는 중국을 '이간질' 하고 있다는 어조로 비판했다.

31일 주요 외신에 따르면 스콧 모리슨 호주 총리와 저신다 아던 뉴질랜드 총리는 뉴질랜드 퀸즈타운에서 공동 기자회견을 했다. 이 자리에서 중국과의 무역분쟁, 인권, 코로나19 기원 등에서 양국은 아무런 이견 없이 공동보조를 취하고 있다고 강조했다.

두 나라가 최근 중국과의 관계에서 상반된 태도를 보이면서 관계가 소원해진 것 아니냐는 의문을 의식한 것으로 풀이된다. 양국관계는 호주가 2018년 화웨이의 5G 네트워크 참여를 금지하고, 중국이 각종 수입제한 조치로 대응하며 악화 일로를 걸었다. 이런 상황에서 뉴질랜드는 세계보건기구(WHO)의 코로나19 기원 조사 결과에 우려를 표하는 공동성명에 불참했다.

호주 내에서는 뉴질랜드의 친중국 노선에 대한 비판의 목소리가 커지기도 했다. 중국 관영 글로벌타임스는 이를 두고 “호주 측이 미국의 뜻을 따르도록 뉴질랜드를 압박하고 있다”며 뉴질랜드의 외교 노선이 이성적이라는 취지의 기고문을 게재하기도 했다.

이에 모리슨 총리는 “존재하지도 않는 차이로 호주와 뉴질랜드의 안보를 약화하려는 의도가 분명히 존재한다”면서 “멀리 있으면서 양국을 이간질하려는 자들의 획책은 성공하지 못할 것”이라고 주장했다. 저신다 총리 역시 중국과 친밀한 관계를 추구하느냐는 질문에 “무역과 인권 등에 호주와 뉴질랜드 사이 이견이 없음을 확인했다”고 대답했다.

