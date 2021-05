조오섭 의원 “광주 북구, 신성장 경제거점 만들 것”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조오섭 국회의원(더불어민주당·광주 북구갑)은 “시민이 체감할 수 있는 변화, 북구를 광주의 신성장 경제거점으로 만들겠다”고 31일 밝혔다.

조 의원은 “총선 때 약속 드렸던 지역발전 예산확보와 다양한 국책사업 유치로 국토위를 선택한 이유를 광주시민들에게 증명해왔다”며 “북구는 이제 낙후된 도시 이미지를 탈피하고 4차 산업혁명, 포스트코로나 시대를 맞아 ‘신성장 경제거점’으로 거듭날 것"이라고 말했다.

조 의원은 2021년 국회 본예산 심의를 통해 국토위 소관 광주시 전체 7370억원, 선거구인 북구갑지역 2615억원을 심의 의결했고 광주역을 중심으로 ▲국가혁신지구 지정(1688억) ▲어울림팩토리 착공(20억) ▲그린스타트업타운 선정(350억) ▲전남대 캠퍼스혁신타운 선정(500억) ▲사회적경제혁신타운(280억) 사전적격심사 통과 등 중앙부처의 공모사업을 유치했다.

또 ▲북구 문흥동 일원에 우수저류시설 설치사업(120억7300만원) ▲북구 지역 영구임대아파트에 AI스마트플랫폼 조성(11억) ▲충효동 생태공원 일원 개발을 위한 유네스코 세계지질공원 동아시아 플랫폼(398억) ▲중흥 복합공공도서관 건립(102억9000만원) ▲우산동 복합체육센터 건립(90억) ▲반다비복합체육관 착공(132억3000만원) 등 오래된 지역 현안 사업과 다양한 생활SOC사업을 추진했다.

더불어 오정초·문정초·광주제일고 창호 교체, 효동초 냉난방시설 개선, 동신고 외벽보수 등 교육부 특별교부금 29억9600만원, 중흥 복합공공도서관 건립, 두암1동 행정복지센터 증축, 우산근린공원 복합체육센터 건립 5억원 등 행안부 특별교부금 15억원을 확보하는 성과도 냈다.

이를 위해 ▲광주역 제2의 창업 실리콘밸리 조성 ▲경제성·공공성 담보한 개발로 도시경쟁력 강화(옛 광주교도소, 전남·일신방직) ▲중소상공인·상인 지원 통한 민생안정(각화농산물 시장 이전, 말바우시장 활성화) ▲산·학·연 연계 창업 벨트 조성(전남대, 동강대 등) ▲지역 현안 사업 가시적 성과(호남고속도로 확장, 생태문화마을 조성 등) 등 5대 역점과제를 추진할 계획이다.

조 의원은 1년간 성과를 밝히고 “북구를 제2의 창업 실리콘밸리, 광주의 신성장 경제거점으로 만들겠다”고 강조했다.

이어 “지역발전 예산확보를 위해 국토부, 기재부, 행안부, 교육부 등 중앙부처를 함께 뛰어준 광주시와 북구 관계공무원들이 함께 이뤄낸 성과다”며 “1년간의 성과를 바탕으로 광주와 북구의 발전을 시민이 체감할 수 있는 변화를 더 많이 기획하고 추진할 계획이다”고 덧붙였다.

한편 조 의원은 지난해 더불어민주당·NGO단체·시민단체·국토부 노조 등에서 국정감사 우수의원 4관왕을 수상하고 달빛내륙철도 제4차 국가철도망 구축 계획 반영을 위해 광주·대구 국회의원 공동기자회견을 이끌어내는 등 정책능력과 정치력을 인정 받아왔다.

