檢 고위직 줄사표… 오인서 수원고검장·고흥 인천지검장 사의 표명

[아시아경제 배경환 기자] 검찰 고위 간부 인사를 앞두고 고위직 줄사표가 시작됐다. 지난 28일 조상철 서울고검장에 이어 오인서 수원고검장과 고흥 인천지검장도 사의를 표명했다.

31일 법조계에 따르면 오 고검장과 고 지검장은 이날 법무부에 사의를 표명했다. 오 고검장은 이날 "금일 법무부에 사직서를 제출했다"며 "자리를 정리할 때라고 판단했다. 소신을 지키며 책임감 있게 일해온 대다수 동료와 후배들에게 경의를 표하며 물러나고자 한다"는 입장을 내놨다.

오 고검장은 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 의혹 사건을 총괄 지휘했다. 이광철 청와대 민정비서관(당시 선임행정관)에 대한 기소 판단을 미루는 대검찰청 수뇌부에 항의하는 취지의 사의 표명이라는 분석도 있다.

고 지검장 역시 "떠날 때가 됐다고 생각한다"면서 사표를 제출했다. 경기 수원고와 서울대 법학과를 졸업한 고 지검장은 법무부 공안기획과장, 서울중앙지검 형사2부장, 대검찰청 범죄정보기획관, 서울고검 차장검사, 울산지검장 등을 지냈다.

법조계에서는 박범계 법무부 장관이 지난 27일 '검사장급 인사 적체'를 지적하며 기수 파괴 인사를 예고한 탓에 검찰 고위 간부들의 사퇴가 더 이어질 것으로 보고 있다. 고검장급에서는 조 고검장에 이어 오 고검장이 사의를 표명하며 고검장급 공석은 총 3자리로 늘어나게 됐다.

