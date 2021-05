인구 고령화 등 인구 문제 대처하기 위한 조치

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 정부가 고령화 등 인구 문제를 해결하기 위해 3자녀 출산을 허용하기로 했다.

중국 공산당 중앙위원회 정치국은 31일 회의를 열고 이같은 결정을 했다고 신화통신이 보도했다.

시진핑 국가 주석 등이 참석한 이번 회의에서는 인구 고령화에 적극적으로 대응하는 것이 국가 발전은 물론 국민의 생계와 관련이 있다면서 양질의 경제 발전을 이루고 국가 안보와 사회 안정을 유지하기 위한 중요한 조치라고 허용 배경을 설명했다.

