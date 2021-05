[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 31일 창원시 광암해수욕장에서 개장을 대비해 현장 전반을 점검했다.

창원시는 때이른 피서객들의 안전사고 예방을 위해 물놀이 위험표시판, 인명구조 장비함, 입수 주의 안내표지판 등 안전시설을 철저히 점검했다.

코로나19 전염병 확산을 위해 해수욕장 이용 시 마스크 착용, 사회적 거리두기, 손소독제 비치, 5인 이상 집합 금지, 방역관리원 배치 등 방역에 대비한 점검도 진행했다.

김성호 해양항만수산국장은 "해수욕장 안전시설 점검과 코로나19 전염병 확산 방지를 통해 '인명 사고 제로', '확진자 제로'를 목표로 다시 찾고 싶은 해수욕장이 되도록 힘을 쏟겠다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr