1분 차이가 만들어낸 '22억'의 행운…실수로 구매한 복권에 당첨된 美 여성

[아시아경제 김소영 기자] 미국에서 1분 차이로 자신이 원하는 복권이 아닌 다른 복권을 구입한 한 여성이 2백만 달러(한화 약 22억 2,500만 원)에 당첨되는 뜻밖의 행운을 얻었다.

30일(현지시간) 미국 CNN에 따르면 노스캐롤라이나주의 엘리자베스 존슨은 지난주 수요일 밤 추첨인 복권을 온라인으로 구입하려고 했다. 하지만 오후 9시57분 마감 시간을 1분 차이로 놓치면서 토요일 추첨 예정인 복권으로 잘못 구입하게 됐다.

이러한 존슨의 실수는 상상도 못할 행운이 되어 돌아왔다. 존슨은 당첨 메시지를 받기 전까지 자신이 실수로 토요일 추첨 복권을 구매한지 몰랐던 것으로 전해졌다.

자신의 당첨에 대해 존슨은 "엄청난 충격이었다"며 "당첨 문자를 받았을 때 '나는 응모도 안 했는데' 하는 생각이 들었다"고 전했다.

존슨의 당첨 금액은 처음에 5개의 화이트볼을 모두 매치해 1백 만 달러의 잭팟이었지만 여기에 최종 금액의 2배로 뛰는 승수볼도 추첨돼 총 2백만 달러를 받게 됐다.

세금을 떼고 141만 5,001달러(약 15억 7천만 원)를 받은 존슨은 당첨금으로 새 집을 마련하고 가족과 휴가를 떠날 계획이라고 밝혔다. 그는 "아이들이 디즈니랜드에 가기를 원한다. 한 번도 가본 적이 없지만 드디어 갈 수 있게 됐다"며 기쁨을 감추지 못했다.

