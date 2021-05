우리카드, 한국조폐공사와 업무협약 체결

카드형 지역사랑상품권 출시 준비

하반기부터 전 지역 확대 예정

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 지역 경제 활성화를 위해 한국조폐공사와 업무협약을 체결했다고 31일 밝혔다.

이날 우리카드 광화문 본사에서 진행된 업무협약식에는 김정기 우리카드 사장과 반장식 한국조폐공사 사장 등이 참석해 지방자치단체의 카드형 지역사랑상품권(지역화폐) 발급 및 활성화를 약속했다. 이번 전략적 업무협약을 계기로 지역사랑상품권(지역화폐) 시장에 본격적으로 참여할 예정이다.

우리카드 관계자는 "지역사랑상품권을 카드형으로 출시하면 더 많은 시민과 소상공인이 편리하고 안전하게 이용할 수 있을 것"이라며 "해당 상품은 올해 7월 이전 출시를 목표로 준비하고 있으며, 향후 전 지역으로 확대할 계획이다"라고 말했다.

