창원시, 결혼·출산하면 1억 '결혼드림론' 시민 대상 설문

6월 1일부터 15일까지 창원 시민 온라인 설문조사 실시

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 6월 1일부터 15일까지 '(가칭)결혼드림론'에 대한 온라인 시민 설문조사를 실시한다고 31일 밝혔다.

앞서 시는 올해 1월, 결혼·출산을 하는 청년들에게 최대 1억원의 현금을 지원한다는 결혼드림론 정책을 제시해 눈길을 끌었다.

결혼하는 부부에 필요한 자금을 대출(1억원)해주고, 3년 내 1자녀 출산 시 이자 면제, 10년 이내 2자녀 출산 시 대출금 30% 탕감, 10년 이내 3자녀 출산 시 대출금 전액을 탕감해 준다는 방안이 주요 골자다.

시는 결혼드림론의 도입 취지와 정책 내용 등에 있어 더 많은 시민이 공감할 수 있는 인구 정책으로 보완하기 위해 이 같은 설문조사를 실시한다는 입장을 밝혔다.

시민 누구나 창원시 인구정책 홈페이지를 통해 설문에 참여할 수 있다. 설문 응답에 따른 시민의 정책 욕구 및 수요 분석 결과는 7월 중 결혼드림론 도입 추진 시민 대토론회 개최 시 공개할 예정이다.

시는 그간 결혼드림론 도입 타당성 검토 용역 결과와 전문가 자문 등을 통해 정책 방향을 재검토하고 정책 보완(안)을 마련했다.

또한 지난 3월 9일부터 4월 22일까지 혼인신고자 510명을 대상으로 결혼드림론 찬반과 출산 양육 지원 정책 욕구에 대한 설문조사를 실시했다.

김종필 기획관은 "다양한 계층의 욕구와 이해관계가 얽혀 있어 모두가 만족할 수 있는 답을 찾기란 쉬운 문제는 아니다. 문제에 대한 해답도 중요하지만, 그 답에 이르게 된 이유도 중요할 것"이라며 "시민과 함께 토론하고 소통하며 길을 찾겠다"고 밝혔다.

결혼드림론이 과연 많은 시민이 공감하고 수용하는 저출산 해법이 될 수 있을지 귀추가 주목된다.

