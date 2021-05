[아시아경제 공병선 기자] 헬릭스미스 헬릭스미스 084990 | 코스닥 증권정보 현재가 31,550 전일대비 350 등락률 +1.12% 거래량 235,513 전일가 31,200 2021.05.31 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [시장을 뒤흔든 바이오]헬릭스미스 소액주주, 의결권 37% 모아 임시주총 소집 요청공매도 재개 첫날 1.1兆 '배팅'…전문가 "증시 영향 제한적" 헬릭스미스 호흡기질환 치료제 '타디오스', 인도에서 코로나 환자 대상 임상 시작 close 는 오는 6월1일 오전 9시부터 오후 4시까지 헬릭스미스 본사에서의 현장 진행 및 온라인을 통해 기업설명회를 개최한다고 31일 공시했다.

대상자는 주요 기관투자자이며 투자자들의 회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고가 기업설명회의 목적이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr