[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 이달 31일부터 다음 달 18일까지 '언택트 시대 미세먼지 저감 환경설계' 아이디어 공모를 실시한다.

이번 공모는 GH형 미세먼지 저감 환경설계 발굴을 통해 '마음껏 숨 쉬고 싶은 살기 좋은 도시'를 구현하기 위해 기획됐다.

공모전은 경기도민이면 누구나 참여 가능하다. 도시 및 주택단지 분야 중 1개 분야를 선택해 실현 가능한 아이디어를 제안하면 된다.

아이디어 공모전의 총상금은 105만원이다.

곽현성 GH 전략사업본부장은 "경기도민들의 아이디어를 적극적으로 반영해 경기도를 미세먼지 걱정 없는 살기 좋은 도시로 만드는데 앞장서 나가겠다"고 밝혔다

아이디어 공모 신청서는 이메일(design@gh.or.kr)로 제출하면 된다. 기타 자세한 사항은 공사 홈페이지 공지사항을 확인하면 된다.

