안철수 '국적법 개정안' 적극 반대…"중국 사대 정권인가"

일본에게도 독도를 일본 영토로 표기한 도쿄올림픽 홈페이지 내용 수정 촉구

[아시아경제 금보령 기자] 안철수 국민의당 대표가 특정 국가 출신에게만 특혜를 주는 '국적법 개정안'을 적극 반대하고 나섰다.

안 대표는 31일 국회에서 열린 국민의당 최고위원회의에서 "정부의 무모하고 의심스러운 국적법 개정 시도를 철회할 것을 다시 한 번 강력히 요구한다"고 밝혔다. 앞서 법무부는 화교나 한국계 중국인 등 영주권자가 국내에서 낳은 자녀는 신고만으로 한국 국적을 얻도록 하는 국적법 개정안을 입법 예고한 바 있다.

이에 안 대표는 "정부에서 추진하고 있는 국적법 개정은 한마디로 목적이 의심스러운 위인설법(爲人設法)"이라며 "만일 채용공고를 내면서 사실상 특정인이나 특정 학교 출신만이 채용될 수밖에 없도록 조건을 정한다면, 그건 공채가 아니라 채용 비리인 것과 같은 이치"라고 지적했다.

정부의 목적이 국적법 개정을 통해 화교·한국계 중국인 등을 정치적 지지기반으로 끌어들이려는 것인지 의심하기도 했다. 안 대표는 "일부 중국인들이 김치도 중국 것이고, 한복도 중국 것이라는 억지 주장을 펼치며 전 세계를 상대로 '문화사기'를 벌이고 있다"며 "지금 중국의 대한민국 영토 침해는 심각한 수준"이라고 강조했다.

그러면서 그는 "대한민국의 당연한 국가적 권리가 부당하게 제약되고 부정되는 상황에서 국적법 개정까지 이루어진다면, 문재인 정권은 한중관계를 갑신정변 직후의 예속관계로 되돌린 굴욕적인 '중국 사대 정권'이라는 역사의 평가와 비판을 결코 면할 수 없을 것"이라며 "정부 여당은 당장 국적법 개정을 중단하고, 김치마저 자기들 것으로 포장하려는 중국의 무모한 문화사기 행각과 영해 침공 행위에 대해 당당하고 강력하게 대처하기 바란다"고 주장했다.

이와 함께 일본 정부를 향해 독도를 일본 영토로 표기한 도쿄올림픽 홈페이지 내용 수정을 촉구했다. 안 대표는 "더이상 한일 역사문제를 왜곡하고, 자라나는 세대에게까지 왜곡된 내용을 주입하는 부끄럽고 철면피한 태도를 즉각 중지해야 한다"며 "평화의 올림픽을 갈등의 장으로 만들고, 내부의 정치적 위기를 외부 갈등을 만들어 피해가려는 낡은 정치를 즉각 걷어치우기 바란다"고 말했다.

한국 정부에게도 대사 소환 등 강력한 조치를 요구했다. 안 대표는 "어떤 경우에도 우리의 영토와 국민 안전, 주권이 침해받는 행위는 간과할 수 없으며 강력하게 대처해야 한다"며 "그것이 당당하고 자주적인 국가의 정상적인 모습"이라고 얘기했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr