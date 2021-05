중개형 ISA, 매달 3000억씩 몰린다

첫 출시후 가입자 39배 증가

주식 직접투자 수요 늘고

세금 비과세 혜택 매력 부각

[아시아경제 박지환 기자] 증권업계 중개형 ISA(개인종합자산관리계좌) 상품에 가입자와 투자금이 빠르게 몰리고 있다. 주식투자가 가능한 점과 더불어 세금 비과세 혜택을 동시에 누릴 수 있는 점이 인기 비결로 꼽힌다.

31일 금융투자협회에 따르면 4월말 기준 7개 증권사의 중개형ISA 상품 가입 고객수는 58만2197명으로 전달 23만1943명 대비 35만254명(151%) 늘어났다. 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 46,850 전일대비 450 등락률 +0.97% 거래량 261,304 전일가 46,400 2021.05.31 12:30 장중(20분지연) 관련기사 삼성증권, ESG 경영 본격화...'ESG 위원회' 신설삼성증권, ESG위원회 신설삼성증권, 최대 연 4.48% 수익...온라인 전용 ELS 모집 close 과 NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 12,950 전일대비 450 등락률 -3.36% 거래량 1,274,788 전일가 13,400 2021.05.31 12:30 장중(20분지연) 관련기사 슬슬 접대비 늘리는 증권업계한국거래소와 경쟁할 대체거래소 생길까?…핀테크 경쟁 가세증권사 올해도 광고비 지갑 '활짝' close 에서 상품이 처음 출시된 2월말 1만4950명과 비교하면 두 달 새 가입자가 38.9배 늘어났다. 같은 기간 투자금액 증가세도 가팔랐다. 2월말 62억원 수준에서 3월말 3146억원, 4월말 6888억원으로 매달 3000억원이 넘는 자금이 유입되고 있다.

중개형 ISA 상품의 폭발적인 성장은 최근 증시 호황으로 일반 투자자들이 직접 주식을 투자하려는 수요 증가와 함께 세금 비과세 혜택이 가능하기 때문으로 풀이된다. 중개형 ISA는 펀드(ETF 포함), 파생결합증권(ELS·DLS), 리츠 외에도 국내 상장 주식의 직접 투자가 가능한 점이 특징이다.

기존 일임형·신탁형 ISA에서는 주식 직접 투자가 불가능하다. 중개형 ISA는 기존 ISA와 동일하게 해외 펀드이익·배당 등 과세소득에 대해 가입 기간 동안 최대 200만원까지 비과세 혜택이 주어진다. 비과세 한도를 넘는 차익은 기존 배당소득세(15.4%)보다 적은 세율(9.9%)이 적용된다.

특히 중개형 ISA는 여러 금융 상품의 손실과 이익을 통산해 과세소득을 계산하기 때문에 주식 투자로 손실을 봤다면 일반 증권 계좌보다 세금 부담이 줄어든다.

증권업계는 중개형 ISA 가입자들을 잡기 위한 마케팅 전쟁에 돌입한 상태다. 신한금융투자는 중개형 ISA 출시를 기념해 다음 달 말까지 온라인 수수료 평생 무료 혜택을 주는 이벤트를 진행 중이다. NH투자증권은 연말까지 가입시 1년간 증권사 위탁수수료와 유관기관제수수료 전액 무료 이벤트를 내걸었다.

오는 하반기 중소형 증권사들이 추가로 합류하면 중개형ISA 시장은 더욱 커질 것이란 전망이다. 유안타증권 유안타증권 003470 | 코스피 증권정보 현재가 4,540 전일대비 20 등락률 +0.44% 거래량 803,643 전일가 4,520 2021.05.31 12:30 장중(20분지연) 관련기사 슬슬 접대비 늘리는 증권업계증권사 올해도 광고비 지갑 '활짝'[클릭 e종목]"다나와, 이커머스 시장 확대 수혜...실적 성장세 지속" close 은 오는 7월을 목표로 중개형ISA 상품 출시를 추진 중이다. 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 4,725 전일대비 140 등락률 -2.88% 거래량 1,814,142 전일가 4,865 2021.05.31 12:30 장중(20분지연) 관련기사 슬슬 접대비 늘리는 증권업계코로나 기저효과 10대 그룹 실적 확 늘어미래에셋·한투증권, 1분기 분쟁조정 '최다' close 과 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 52,811 전일가 123,000 2021.05.31 12:30 장중(20분지연) 관련기사 슬슬 접대비 늘리는 증권업계키움증권, 미국주식 투자 전략 세미나 개최한국거래소와 경쟁할 대체거래소 생길까?…핀테크 경쟁 가세 close 역시 각각 8월, 하반기 출시를 계획하고 있다.

다만 계좌 가입시 유의점도 있다. 특히 일임형 등 기존 ISA 계좌에서 갈아타기를 할 때가 해당한다. 금융권 관계자는 "ISA계좌는 전 금융기관에서 한 계좌 밖에 가입할 수 없어 중개형 ISA 가입시 기존 계좌를 해지해야 한다"며 "이 경우 계좌 만기 전 중도 해지라면 그간 받은 세금 혜택을 돌려줄 수 있는 점을 유의해야 한다"고 당부했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr