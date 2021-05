서울시, 서울특별시사회복지협의회와 폭염대비 특별모금…목표액 10억

여름철 폭염에 취약한 에너지 복지 사각지대 위해 냉방용품 지원 모금

[아시아경제 임철영 기자] 서울시와 서울특별시사회복지협의회가 여름철 폭염을 대비해 에너지 복지 사각지대에 놓인 취약계층을 위한 특별모금 ‘2021 선선한 서울’ 사업을 추진한다고 31일 밝혔다.

서울은 1911~1920년 10.7℃에서 2001~2010년 12.8℃로 평균기온이 2.1℃상승했으며, 2005년 대비 2018년에는 폭염일수가 6일에서 35일, 열대야는 11일에서 29일로 증가했다. 기상청에 따르면 올 여름 기온은 평년보다 높을 것으로 예측되는 가운데, 코로나19로 가정 내 머무는 시간이 평년보다 증가하면서 폭염에 취약한 노후 주택에 거주하는 취약계층의 여름나기는 더 어려울 것으로 예상된다.

서울특별시사회복지협의회 서울에너지복지시민기금은 이들이 건강한 여름을 보낼 수 있도록 2015년부터 해마다 ‘선선(善善)한 서울’ 사업을 통해 다양한 냉방물품 (선풍기, 에어컨, 쿨매트, 서큘레이터 등)과 냉방비를 지원하고 있다.

이번 특별모금 목표액은 10억 원으로 특별모금 홍보를 위한 ‘끊기모금챌린지’도 함께 진행한다. ‘커피 한 잔 안마시기’, ‘걷기를 통해 대중교통요금 1회 절약하기’ 등 일상 속에서 비용을 절감해 기부에 참여하자는 취지다. ‘끊기모금챌린지’는 서울시, 서울특별시사회복지협의회, 서울에너지복지시민기금 홍보대사 개그맨 김태균 씨가 함께 시작해 기부 참여의 열기를 높인다는 계획이다.

특별모금 기간은 오는 7월 31일까지이며, 기부에 참여하는 방법은 계좌이체(우리은행, 1005-202-596612, 서울특별시사회복지협의회)나 QR코드를 활용한 비대면 모금참여, 문자기부 #70795050(건당 2000원), 생활 속 에너지를 절약하고 받은 에코마일리지로도 참여할 수 있다.

김현훈 서울특별시사회복지협의회 회장은 “취약계층의 겨울철 난방 복지에 비해 상대적으로 냉방 복지에 대한 사회적 관심이 낮지만 기후위기로 인해 여름철 더위가 갈수록 심해지고 있는만큼 이번 특별모금에 많은 분들의 관심과 온정의 손길을 부탁드린다”며 “서울특별시사회복지협의회는 앞으로도 다양한 사회문제에 관심을 가지고 소외되는 이웃이 없도록 세심하게 살피며 지원할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

이동률 서울시 환경정책과장은 “올 여름 기온은 평년보다 높을 것으로 예측돼 그 어느 때보다 에너지취약계층에 대한 관심과 지원이 필요하다”며 “주변에 계신 이웃들이 건강한 여름을 날 수 있도록 많은 시민 여러분의 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

