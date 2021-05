"제주로 세계 미식(美食)여행을" 롯데호텔 제주, 여름 프로모션

6월1일부터 8월31일까지 '지중해 미식여행' 프로모션 진행

지중해식 해산물 샐러드, 감바스 알 하이요 등 선보여

[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔 제주는 레스토랑 '더 캔버스'에서 다음 달 1일부터 8월31일까지 '지중해 미식여행' 프로모션을 진행한다고 31일 밝혔다.

이번 프로모션에서는 롯데호텔 제주의 마스터 셰프가 제주산 제철 식재료를 이국적인 스타일로 재해석한 지중해 대표 요리를 직접 선보인다.

입맛을 돋우는 메뉴로 '지중해식 해산물 샐러드', '타파스', '토마토 카프레제', '구운 가지와 렌틸 샐러드' 등이 준비된다. 메인으로 즐길 수 있는 건 스페인의 대표 요리 '감바스 알 하이요'를 비롯해 '지중해식 레몬 허브 치킨', '고르곤졸라 소스 뇨끼' 등이 있다. 이탈리아 전통 '티라미슈'와 '파나코타' 등 베이커리 메뉴 등 지중해식 요리 20여종을 즐길 수 있다.

지중해식 메뉴는 디너 전용 상품으로 이용 시간은 오후 6시부터 9시30분까지다. 가격은 성인 11만8000원, 어린이(만 4~12세) 6만1000원이다(세금 및 봉사료 포함).

롯데호텔 제주 관계자는 "올 봄 고객들의 많은 사랑을 받았던 동남아 미식 여행에 이어 두 번째 시즌 지중해 프로모션을 준비했다"며 "이를 통해 해외여행에 대한 갈증을 조금이라도 해소하실 바란다"고 말했다.

한편 페닌슐라 라운지&바에서는 롯데호텔 제주의 여름 시그니처 디저트 '제주 애플망고 빙수'를 8월31일까지 판매한다. 제주산 애플망고를 사용했다. 가격은 5만8000원.

