속보[아시아경제 이지은 기자] 북한이 평론가의 글을 통해 미사일지침 종료를 "고의적인 적대행위"라고 비난하고, 미사일지침 종료 사실을 전한 문재인 대통령에게는 "그 비루한 꼴이 실로 역겹다"고 폭언했다.

조선중앙통신 31일자 신문에 실린 김명철 국제문제평론가의 '무엇을 노린 미사일지침 종료인가'라는 글에는 이같은 내용을 포함, 미사일지침 종료와 미국의 대북정책 검토 결과를 비판하는 내용이 담겼다.

