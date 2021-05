[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 한국특강=퇴직임원의 업무상 배임 혐의 발생 확인

◆ GS건설=국가철도공단과의 손해배상 소송에서 패소

◆ 한라=국가철도공단과의 손해배상 소송에서 패소

◆ 금호건설=국가철도공단과의 손해배상 소송에서 패소

◆ 제이콘텐트리=최대주주인 중앙홀딩스 유한회사에 200억원 금전대여 결정

◆ 현대차=계열사 현대차증권으로부터 300억원 규모 유가증권 매수

◆ GS리테일=윤종원·이인무 씨 사외이사 신규 선임

◆ 컨버즈=37억원 규모 단기차입금 증가 결정

◆ 코오롱글로벌=부산신평지역주택조합에 대한 430억원 규모 채무 보증 결정

◆ 코오롱글로벌=에이치케이야음제일차 주식회사에 대한 600억원 규모 채무 보증 결정

◆ 프레스티지바이오파마=자회사 프레스티지바이오파마코리아 주식회사에 대한 615억원 규모 금전 대여 결정

◆ 프레스티지바이오파마=자회사 프레스티지바이오파마코리아 주식회사의 615억원 규모 주식 취득 결정

◆ 두산밥캣=자회사 Clark Equipment Co.의 2236억원 규모 주식 처분 결정

