[아시아경제 김흥순 기자] 술에 만취해 서울 이태원을 돌아다니면서 이유 없이 한국인 남성 3명을 폭행한 주한미군 소속 30대 군인이 경찰에 붙잡혔다.

30일 경찰 등에 따르면 서울 용산경찰서는 전날 이태원동에서 술에 취해 행인들을 마구 때린 미군 A(34)씨를 폭행 혐의로 체포해 헌병에 인계했다. A씨는 미8군 평택기지 소속 하사로 알려졌다.

A씨는 전날 오후 10시께 이태원에서 길을 가던 20대 B씨의 얼굴을 주먹으로 때렸고, 인근에서 오토바이를 타고 있던 40대 C씨를 몸으로 덮쳐 넘어뜨린 뒤 얼굴 등을 폭행한 것으로 파악됐다. 이후에도 5분가량 걸어간 A씨는 자신을 잡으려고 쫓아온 30대 C씨도 주먹으로 때린 것으로 전해졌다.

경찰은 "A씨를 폭행 혐의로 입건해 수사 중이고 절차에 따라 불러 조사할 방침"이라고 밝혔다.

