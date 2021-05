인천 청라의료복합타운 사업자 공모…서울아산·인하대·차병원 등 5파전

7월 우선협상자 선정, 12월 사업협약 체결

500병상 종합병원 및 의료바이오 산·학·연 시설 조성

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천경제자유구역 청라의료복합타운 사업자 공모에 모두 5개 병원 컨소시엄이 뛰어들었다.

29일 인천경제자유구역청에 따르면 전 날 공모접수 마감 결과 차병원의 메리츠화재 컨소시엄, 서울아산병원의 케이티앤지 하나은행 컨소시엄, 인하대국제병원 컨소시엄, 순천향대 부속 부천병원의 한국투자증권 컨소시엄, 세명기독병원의 한성재단 컨소시엄이 신청을 마쳤다.

이에 따라 인천경제청은 다음 달 각 컨소시엄의 사업제안서를 평가하고 7월에 우선협상대상자를 선정한 뒤 12월 사업협약을 체결할 예정이다.

청라의료복합타운은 경제자유구역인 인천 서구 청라동 1의 601 일대 26만1635㎡ 부지에 500병상 이상 종합병원과 의료바이오 관련 산·학·연 시설, 업무시설, 판매시설 등을 조성하게 된다.

종합병원은 1단계로 300병상 이상, 2단계로 500병상 이상 규모로 개원할 예정이다

인천국제공항과 인접성을 고려해 고부가가치 창출 산업인 의료관광산업을 집중 육성해 싱가포르 바이오폴리스, 두바이 헬스케어 시티와 같은 아시아 최고의 의료복합타운으로 조성한다는 게 인천경제청의 구상이다.

앞서 이 사업은 지난해 3월 첫 공모에서 사업제안서를 접수한 업체가 없어 유찰된 바 있다.

인천경제청은 청라의료복합타운의 사업 규모가 크고, 기존에 인천경제자유구역에 추진했던 다른 사업들의 협상기간 경험을 고려해 사업협약 체결일로부터 10일 이내 SPC 설립, 우선협상대상자 선정일로부터 120일 이내(30일 연장 가능) 사업협약 체결로 일정을 변경했다.

당초에는 우선협상대상자 선정일로부터 60일 이내 SPC 설립, 90일 이내 사업협약 체결이었다.

인천경제청은 의료시설 설치에 따른 사업비 부담을 덜어주기 위해 지원시설(30%)의 토지공급가를 감정가의 60% 수준으로 공급하고 이로 인해 발생하는 개발이익은 산업시설용지 종합병원 등에 투입하도록 의무화했다.

또 의료복합타운 종사자들을 위한 오피스텔 3000실을 허용했고, 호텔과 병원을 결합한 '메디텔' 700실 규모로 허용되는 생활숙박시설은 임대만 가능하도록 했다.

