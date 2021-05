호텔업계, '여름 패키지'에 개성 담았다

[아시아경제 김유리 기자] 무더위가 예고된 여름이 다가오면서 호텔업계가 여름 패키지를 내놓고 있다. 코로나19로 해외여행이 제한된 상황이 이어지면서 국내 고객을 타깃으로 한 개성 있는 패키지들이 속속 출시되는 모습이다.

해비치 호텔앤드리조트가 운영하는 경기 화성시 롤링힐스호텔은 이색적인 휴가를 꿈꾸는 이들을 위해 서해 바다 위에서 이국적인 분위기의 휴양을 즐길 수 있는 '프라이빗 요트 패키지'를 오는 8월31일까지 선보인다. 이 패키지에는 90분간의 프라이빗 요트 체험이 포함돼 있다. 가족, 연인, 친구 등 일행끼리만 오붓하게 요트에 탑승해 특별한 추억을 만들 수 있다. 요트 투어는 호텔에서 차로 30분 거리에 위치한 전곡항에서 출발해 제부도와 입파도 등을 돌아보는 코스로 진행된다. 늦은 오후에 출발할 경우 서해 바다 위에서 노을을 감상하며 낭만적인 일몰 투어를 즐길 수 있다.

호텔에서 스팸무스비와 잠봉뵈르 샌드위치, 치킨윙, 샐러드, 바나나 푸딩, 주스 등으로 구성된 피크닉 세트를 제공해 요트 체험 시 휴대해 즐길 수 있다. 요트에서 간단한 낚시 도구도 대여할 수 있다. 스탠더드 객실 1박과 조식 뷔페 2인, 수영장 이용 혜택이 제공된다. 피크닉 매트 1개도 증정한다. 기상 상황에 따라 투어를 못 할 시엔 호텔 내 레스토랑에서 사용할 수 있는 식음료 15만원 이용권과 홀케이크 및 아메리카노 2잔으로 구성된 라운지 디저트 세트가 제공된다. 패키지 가격은 39만7000원부터다.

콘래드 서울은 여름을 맞아 도심 속 특별한 여름 휴가를 만끽할 수 있는 '시티 서머 홀리데이' 패키지를 다음 달 1일부터 선보인다. 객실에서 콘래드 조식을 인룸다이닝 서비스로 즐길 수 있다. 디저트 크레딧 3만원권을 제공해 여름에만 즐길 수 있는 37 빙수, 버티고 피나콜라다 빙수, 37 애프터눈 티 세트, 플레임즈 케이크 등 콘래드 서울의 디저트 신메뉴를 선택해 즐길 수 있다. 뷰캉스 혜택도 더했다. 객실에는 '인생샷'을 위한 스튜디오 조명을 설치했으며 다이슨과 컬래버레이션을 통해 패키지 이용 시 객실에서 다이슨 에어랩과 코랄 제품을 체험할 수 있다. 호텔과 연결된 IFC몰에 위치한 세포라 매장에서 제품 구매시 10% 현장 할인 혜택을 받을 수 있다. 8월31일까지 투숙 가능하며 가격은 35만5천원(2인기준, 세금 별도)부터다.

신라호텔 서울은 여름 굿즈를 내세웠다. 야외수영장 '어번 아일랜드'에서 이용할 수 있는 '신라베어 비치볼'을 선보이면서 굿즈와 묶은 '어번 스위트 겟어웨이' 패키지를 내놨다. 신라베어 비치볼은 투명한 비치볼 안에 신라베어가 들어가 있다. 지름 40cm 가량의 품에 안을 수 있는 사이즈로 KC인증마크를 받아 어린이도 안심하고 사용할 수 있다. 쉽게 공기를 넣고 뺄 수 있도록 만들어져 추후의 물놀이에도 사용 가능한 다회성 상품이며 손잡이형 케이스가 함께 제공돼 휴대성에도 세심하게 신경 썼다.

신라베어 비치볼은 어번 아일랜드 이용 고객에 한해 현장에서 5만5000원에 판매되며 '어번 스위트 겟어웨이' 패키지를 예약하면 추가 혜택으로도 제공 받을 수 있다. 이 패키지는 6월1일부터 30일까지 매일 5객실만 한정 판매된다. ▲수페리어 스위트 객실 1박 ▲어번 아일랜드 올데이 입장 혜택(2인) ▲신라베어 비치볼 (1개) ▲체련장(Gym) 및 실내 수영장 혜택으로 구성된다.

