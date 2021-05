[신간안내] 글 좀 쓰는 십대

20년 기자 아빠의 반짝반짝 글쓰기 내공 엿보기

[아시아경제 최동현 기자] 글쓰기가 대세인 시대다. 취업 관문에서도 블라인드 테스트로 단순한 학벌보다는 자기소개서와 면접이 중요해졌고 입시 역시 자기소개서와 학업계획서가 핵심 요소가 됐다. 직장생활에서도 각종 기획안과 보고서 등 글쓰기 영역은 끝이 없다. 특히 십대 청소년은 학교에서나 집에서나 그 누구보다도 글 쓸 일이 많다. 각종 교과의 수행평가를 비롯해 창의적 체험 활동이나 자유학기제의 다양한 프로젝트 수업들 역시 최종 결과물은 대개 글쓰기다.

이 책은 글 좀 쓰고 싶지만 어디서부터 뭘 어떻게 시작해야 좋을지 막막한 십대들에게 권하는 쉽고 만만한 안내서다. 글 잘 쓰기로 소문난 기자 아빠가 자신의 십대 자녀에게 들려준 독서·글쓰기 노하우를 빠짐없이 공개했다. 청소년을 위한 수많은 글쓰기 책이 있지만 단순한 글쓰기 실용 팁이 아닌 ‘읽기부터 쓰기까지’ 핵심을 단숨에 관통하는 책은 드물다. 저자는 무엇보다도 “잘 읽어야 잘 쓴다”고 강조한다. 말랑말랑 생각 근육을 키워주는 ‘힙하게 읽기’, ‘핫하게 쓰기’, ‘한 뼘 더 생각 나아가기’의 과정을 일사천리로 보여준다.

현대 문학작품부터 고전문학, 뉴스·영화·드라마 등 책과 미디어 14개 작품을 통해 ‘나답게 읽고 나답게 쓰는’ 독창적인 읽기·쓰기 방법을 소개한다. 각 과정마다 '이렇게 써보면 어떨까'를 통해 나만의 개성이 빛나는 생생한 글쓰기의 세계로 안내한다.

아울러 ‘한 뼘 더’를 통해, 작품의 핵심적인 주제 외에도 ‘계급’, ‘환경’, ‘격언’, ‘규칙’, ‘작가’, ‘조연’, ‘따뜻한 시선’, ‘결혼’, ‘편견’, ‘인물의 배경’, ‘에피소드’ 등 읽기·쓰기의 다양한 발상과 아이디어와 관점을 제공한다. 저자의 기자생활 내공을 담은 '10대의 글쓰기 10대 원칙'도 수록했다.

