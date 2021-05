신보, 5월 코로나19 피해기업에 7700억 자금 공급

[아시아경제 이광호 기자]신용보증기금은 코로나19 피해기업 등의 원활한 자금 조달을 지원하기 위해 이달 7700억원 규모의 채권담보부증권(P-CBO)을 발행한다고 28일 밝혔다.

올해 들어 가장 큰 규모로 진행되는 이번 발행을 통해 33개 대·중견기업 및 284개 중소기업에 6200억원 규모의 신규 자금과 1500억원 규모의 차환 자금을 지원한다.

코로나19 피해대응 P-CBO 보증은 지난해 5월 첫 발행을 시작으로 영화관, 대형유통사, 해운사 등 코로나19로 어려움을 겪고 있는 기업들에 총 5조5000억원 규모의 신규 자금을 지원했으며, 올 연말까지 2조4000억원을 추가로 발행할 계획이다.

한편 신보는 지난해 코로나19 피해로 영업실적이 악화된 기업들의 자금조달에 애로가 발생할 수 있다는 우려에 따라 코로나19 피해기업에 대한 우대조치를 추가로 마련했다.

코로나19 피해로 2020년 매출액이 전년 대비 50% 이상 감소한 중소기업은 과거 실적 기반의 추정매출액 대신 최근 3개년 평균 매출액을 적용 할 수 있도록 하고, 뉴딜품목 취급기업, 주력산업 영위기업, 수출기업 등 성장성 유망 중소기업은 매출액 한도를 상향 적용할 수 있게 하는 등 코로나19 피해기업에 대한 지원한도를 확대했다.

또한 중견기업과 대기업의 계열한도를 각각 2000억원(기존 1500억원)과 4000억원(기존 2500억원)으로 확대하고, 후순위채권 인수비율 인하를 통해 연간 약 0.2%의 금리인하 혜택을 제공한다.

신보 관계자는 "백신 접종이 진행되고 있으나 코로나19로 인한 기업들의 피해는 지속되고 있어 P-CBO보증에 대한 수요는 당분간 꾸준할 것으로 전망된다"며 "코로나19 피해기업에 대한 지속적인 지원으로 국가 경제의 안전망 역할을 충실히 수행해 나가겠다"고 말했다.

