[아시아경제 윤동주 기자] 황우여 국민의힘 선거관리위원장이 28일 국회에서 당대표 선거 예비경선을 통과한 나경원·이준석·조경태·주호영·홍문표 후보를 발표하고 있다.

8명의 후보 가운데 김웅·김은혜·윤영석 의원은 본경선에 오르지 못했다.

