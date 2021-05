[아시아경제 장효원 기자] 경제·인문사회연구회는 이사회에서 제14대 한국조세재정연구원 원장으로 김재진 한국조세재정연구원 명예 선임 연구위원을 선임했다고 27일 밝혔다. 신임 원장 임기는 3년이다.

김 신임 원장은 서강대 경제학과를 졸업하고 미국 미시간대에서 경제학 석·박사 학위를 받았다.

그는 국세행정개혁위원회 공평과세 실현부과 위원과 국무조정실 정부 업무평가 일자리·국정과제 평가전문위원, 대통령 비서실 빈부격차·차별시정위원회 조세 팀장, 한국조세재정연구원 부원장 등을 역임했다.

