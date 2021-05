'자녀 대학원 부정입학' 연대 전 부총장·교수 2명 기소

[아시아경제 정동훈 기자] 자신의 딸을 대학원에 부정 입학시킨 혐의를 받는 이경태 전 연세대 국제캠퍼스 부총장과 당시 평가위원 연세대 교수 2명이 재판에 넘겨졌다.

서울서부지검 형사5부(부장검사 최명규)는 27일 이 전 부총장을 업무방해 교사 혐의로, 부정 입학에 관여한 장모·박모 교수를 업무방해 혐의로 지난달 23일 불구속기소 했다고 밝혔다. 검찰은 부정 입학에 관여한 혐의로 수사했던 7명에 대해선 불기소 처분했다.

장모 교수와 박모 교수는 이 전 부총장의 딸 A씨가 2016년 연세대 경영학과 일반대학원 입학시험에 응시했을 당시 시험 평가위원이었다. 이들은 평가위원으로 참여한 교수 6명과 함께 지원자들의 구술시험 점수를 조작했다는 혐의를 받는다. 지난해 4월 교육부는 감사결과를 토대로 부정 입학관련자들을 검찰에 수사의뢰했다.

A씨는 서류심사에서 지원자 16명 중 9위에 머물렀지만, 구술시험에서 100점 만점을 받아 최종 합격한 것으로 조사됐다.

앞서 검찰은 지난 1월 장씨와 박씨에 대한 구속영장을 청구했으나 법원은 "구속 사유와 상당성을 인정하기 어렵다"며 기각했다.

