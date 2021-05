함양산삼항노화엑스포, 미스코리아 경남 당선자 적극적인 홍보 약속

27일 미스 경남 경남 관광홍보사 전달 함양산삼항노화엑스포 성공 개최 홍보 의지 다져



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군이 2021 미스코리아 경남 선발대회에서 경남의 대표 미녀로 선발된 미스 경남 관광홍보사 절단이 27일 함양군을 방문해 2021 산삼 함양 항노화 엑스포의 성공적인 개최를 위한 홍보를 약속했다.

25일 창원 그랜드머큐어 앰배서더에서 열린 ‘2021 미스코리아 경남 선발대회’에서 영예의 진(眞)에는 박진희(27·단국대학교 졸업) 씨가 차지했으며, 선(善)에는 신설희(21·극동대학교)씨, 미(美)에는 김유리(23·고려대학교)씨가 각각 선발됐다.

특히 미스 경남 ‘함양 산삼엑스포’에는 심영현(27·중앙대학교) 씨가 선발돼 앞으로 적극적으로 홍보하게 된다.

이날 함양을 찾은 미스 경남은 엑스포 주 행사장인 상림공원과 제2 행사장인 대봉산 휴양 밸리 등을 찾아 적극적인 홍보를 약속했다.

서춘수 함양군수는 “2021 미스 경남으로 선발된 것을 축하하며 앞으로 경남 관광홍보사 절단으로 우리 경남의 아름다운 관광지와 문화를 많이 알려 달라”며 “특히, 경남을 대표하는 관광지로 함양과 2021 함양산삼항노화엑스포를 적극적으로 홍보해 주기 바란다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr