이재명, 日 방사능 오염수 대응 '끝까지 간다'…전수조사 등 대책 마련

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 일본 후쿠시마 방사능 오염수 방류에 따른 도민들의 안전을 담보하기 위해 칼을 빼들었다.

이 지사는 이달 초 태평양 연안 지방정부에 공동 대응을 할 것을 제안하는 서한을 발송한 데 이어 이번에는 2023년까지 방사능 전수조사 인력을 400명으로 확충하고 매년 도내 모든 음식점에 대한 원산지 표시 점검을 실시하기로 했다.

경기도는 27일 이재명 지사 주재로 5월 확대간부회의를 열고 이 같은 내용이 담긴 '일본 정부 오염수 방류 관련 경기도 대응정책'을 발표했다.

이 지사는 이날 간부회의에서 "후쿠시마 원전 방사능 오염수 방류는 세계, 인류의 공동 해양을 근본적이고도 심각하게 훼손하는 반인류적 행위"라고 비판했다.

이어 "최대한 국제여론을 동원해 일본을 설득해가며 막겠지만 여의치 않은 상황"이라며 "행정의 가장 중요한 목적은 국민의 생명과 안전을 지키는 것이고, 그 위에 더 나은 삶을 만들어가는 것으로 경기도는 할 수 있는 최선의 노력을 다할 것"이라고 전했다.

또 "중앙 정부, 시민사회, 국제사회와 함께 힘을 합쳐 최대한 해결점을 찾도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

도는 이날 대응책에 따라 매년 7만 곳을 대상으로 진행하는 원산지 표시 조사를 내년부터 도내 모든 음식점과 유통ㆍ판매업소 22만 곳으로 확대하기로 했다. 도는 이를 위해 원산지 표시 감시원을 129명에서 2배이상 늘린 400명으로 확대하기로 했다.

또 홍어, 대구, 가자미 등 일본에서 수입된 수산물 중 원산지 표시 의무 품목에서 빠져 있는 11종류의 수산물을 원산지 표시의무 품목에 포함시키도록 정부에 건의하기로 했다.

건의가 수용될 경우 음식점에서 판매되는 수산물 원산지 표시 품목을 15종에서 26종으로 늘어난다.

도는 자체 방사능 검사 기능을 대폭 확대해 기존 2종(요오드, 세슘)이던 검사 항목을 스트론튬, 플루토늄, 삼중수소 등 5종으로 늘리기로 했다.

도는 이를 위해 현재 방사능 물질인 삼중수소에 대한 식품 대상 검사법이 없는 상황을 고려해, 식품의약품안전처에 신속하게 검사법 신설을 마련해 달라고 건의했다.

아울러 해수 검사 장비 도입을 통해 경기도 인근 바닷물을 검사하고, 방사능 검사 확대를 위해 수산물 시료채취 지원과 검사인력도 증원하기로 했다. 도는 이를 위해 2023년까지 총 62억원을 투입할 예정이다.

또 이달 말부터 경기도 홈페이지에 도민 소통창구를 개설하고 국내외 동향과 발표자료, 방사능검사와 원산지 표시단속 결과 등을 투명하게 공개하고, 일본 오염수 방류 저지를 위한 국민콘텐츠 공모도 추진한다.

나아가 자체 제작한 영상물을 각 시군 홈페이지, 도 공식 유튜브, 인터넷 TV 등 다양한 채널과 관공서ㆍ학교 등에 배포해 국민들이 관심을 가지고 일본 원전 오염수 방출결정 저지에 동참할 수 있도록 적극 지원하기로 했다.

도는 이외에도 미래세대의 먹거리 안전성과 해양생태계 및 환경에 대한 우려의 목소리를 모아 시도지사협의회의 공동대응은 물론 민간ㆍ환경단체, 태평양 연안 지방정부 등과 함께 체계적이고 보다 구체적인 공동대응에도 나서기로 했다.

도는 앞서 지난 달 28일 31개 시군과 공동성명을 통해 일본의 방사능 오염수 방류 결정 철회를 위해 실질적인 공동행동에 나설 것을 선언했다.

도는 이후 국제공조 강화를 위해 지난 4일 일본과 태평양 연안 지방정부 등에 도지사 명의 서한을 발송했다. 지난 8일 도민 1000명을 대상으로 실시한 여론조사에서 89%의 응답자는 일본정부의 방사능 오염수 해양 방류 결정에 대해 부정적으로 평가한다는 답했다.

