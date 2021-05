[포토] 군부대 찾은 송영길 대표

[아시아경제 윤동주 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 27일 경기 양주시 72사단 202여단을 방문, 최근 불거진 군 부실 급식 논란과 관련해 현장을 둘려봤다. 송 대표는 이날 "고등학생들보다 더 못한 급식비로, 한 끼에 2천930원이 급식 예산이라는 사실에 너무나 죄송하다"고 말했다.

일반 장병들의 1인당 한 끼 급식예산은 2천930원꼴로, 고등학생 한 끼 급식비(3천625원)의 80% 수준에 불과한 것으로 알려졌다.

