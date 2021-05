D-100일 '2021함양산삼항노화엑스포' 안전하고 성공적 개최 위해 분주

코로나19 대응 온·오프라인 병행 행사, 야외체험공간 확대

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함양산삼항노화엑스포가 100일 앞으로 다가오면서 안전하고 성공적 개최 위해 막바지 준비 작업이 한창이다.

함양산삼항노화엑스포조직위는 27일 함양군 문화예술회관 대공연장에서 D-100일 기념 추진 상황 보고회를 개최했다고 밝혔다.

올해 9월 10일부터 개최하는 함양산삼항노화엑스포는 '힐링을! 활력을! 즐거움을! 함양하다'는 슬로건으로 전시연출, 산업전시, 학술회의, 공연이벤트, 체험행사 등 5개 부문 20개 주제 70여개의 프로그램을 확정했다.

또한 포스트 코로나 시대의 표준이 될 수 있는 축제로의 자리매김을 위해 '방역자문단 운영'과 온·오프라인 병행 엑스포를 추진하는 등 한층 업그레이드된 엑스포를 만들 계획이다.

특히 구매자와의 화상 1:1 수출상담회, 온라인 판매기획전 등 온라인 비즈니스 플랫폼 강화로 국내외 기업의 구매자 유치 및 관람객 소비를 확대해 지역 경제를 활성화할 예정이다.

실외 야외체험 공간을 확대해 축제 주요 관광객인 가족 단위 관람객들이 안전하게 엑스포를 즐길 수 있도록 만족도를 제고시킬 계획이다.

한편 함양산삼항노화엑스포는 9월 10일부터 10월 10일까지 31일간 함양 상림공원 일원과 함양 대봉산 휴양 밸리 일원에서 정부 승인 국제 행사로서 개최된다.

