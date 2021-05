신한카드, 업계 최초 이사회 내 'ESG 위원회' 신설

5명 ESG 위원 선임 및 관련 규정 의결

ESG 책임 경영 강화

[아시아경제 기하영 기자]신한카드가 업계 최초로 ESG(환경·사회·지배구조) 책임경영 강화를 위해 이사회 내 'ESG 위원회'를 신설한다.

신한카드는 27일 이사회에서 ESG 위원회 설치를 의결하고 총 5명의 ESG 위원회 위원을 선임했다고 밝혔다. 앞으로 ESG 관련 주요 전략 결정과 정책 수립을 사내 최고 의사결정기구인 이사회에서 총괄·관리에 나설 예정이다.

ESG 위원회는 신한카드가 추진하고 있는 ESG 경영을 강화하고, 다양한 ESG 전략 방향 및 관련 사업들을 이사회를 통해 투명하고 책임감 있게 진행하기 위해 신설됐다.

신한카드는 ESG 위원회 설치를 시작으로 경영진으로 구성된 ESG 협의회, 실무부서 부서장으로 구성된 ESG 실무협의회를 운영할 계획이다. ESG 경영 추진을 위해 이사회부터 실무 부서까지 참여하는 유기적인 체계 구축에 나선다는 구상이다.

신한카드 관계자는 "ESG 위원회 신설을 통해 신한카드의 ESG 경영을 체계적으로 추진함과 동시에 ESG 성과 또한 고객, 투자자 등 이해관계자에게 투명하게 전달될 것으로 기대하고 있다"며 "신한금융그룹의 ESG경영 실천을 통해 친환경, 상생, 신뢰의 세가지 관점에서 다양한 활동을 전개해 사회적 기업의 책임 다할 것"이라고 말했다.

한편, 신한카드는 ESG 전담조직인 ESG팀을 지난해 신설하며 친환경·상생·신뢰 경영 차원의 전사 ESG 전략과제를 실행하고 있다. 올해는 서울숲 내 도심 속 녹색공간인 '신한카드 에코존' 건립, 환경부 주관 K-EV100캠페인에 참여하는 등 신한금융그룹의 '제로 카본 드라이브' 전략과 연계해 친환경 경영에도 앞장서고 있다. 특히 국내 금융권 최초로 기업의 디지털 책임을 강조하는 'CDR 경영'을 선언하고 '신한카드 CDR 경영 5대 원칙'을 제정하는 등 디지털에 특화한 ESG 경영을 추진 중에 있다.

